Dopo la finale persa contro il Siviglia, ci sarà qualche partenza illustre in casa Inter? Il possibile addio di Conte dà questa sensazione ai media spagnoli, con Marca che rilancia la trattativa tra Barcellona e nerazzurri per Lautaro Martinez. In più, Lautaro è una mossa studiata per provare ad accontentare Messi che chiede una ventata di freschezza.

Barcellona-Lautaro: c'è un ritorno di fiamma? All'indomani della sconfitta dell'Inter in finale di Europa League, il quotidiano Marca rilancia l'operazione che vede i catalani interessati all'attaccante argentino. Due i punti cardine per la riapertura di questa trattativa: da un lato il possibile addio di Antonio Conte, simbolo della rinascita di Lautaro Martinez in questa stagione, che porterebbe l'argentino a voler un'altra sistemazione piuttosto che ricominciare tutto da capo con un nuovo allenatore all'Inter. Dall'altro, la necessità per il Barcellona di 'accontentare' Messi per far sì che la Pulce resti in Catalunya. Lo stesso Messi si è esposto più volte “consigliando” al club di prendere Lautaro Martinez, ed ecco che il Barcellona si è deciso a riproporre l'offensiva.

Resta però la clausola da 111 milioni

Ma come farebbe il Barcellona a strappare Lautaro Martinez all'Inter? Beh un conto è l'interesse, un conto è la trattativa. Certo, la partenza di Conte e (eventuale) di Marotta mischierebbero le carte e potrebbe indurre Lautaro a pensare altrove, ma c'è ancora quella clausola rescissoria da 111 milioni che fa male solo a pronunciarla. Per Marca, il Barça proporrebbe sempre l'inserimento di tre giocatori sul piatto più conguaglio: Semedo, Vidal e Junior Firpo. Si può fare?

