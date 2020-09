Arturo Vidal è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo il susseguirsi di notizie sono anche arrivate le parole del DS del Barcellona, Ramon Planes, in occasione della presentazione di Miralem Pjanic: "E' chiaro che siamo in fase avanzata per l'uscita di Arturo. Ne approfitto per ringraziarlo per questi due anni". Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni.