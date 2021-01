Suning potrebbe vendere l'Inter. Con questa clamorosa indiscrezione il Corriere dello Sport descrive il possibile scenario che attende il club nerazzurro in un futuro non così lontano. Complice le conseguenze economiche dovute alla pandemia di Covid-19, infatti, l'Inter (così come la stragrande maggioranza dei club europei) si trova nell'impossibilità di operare quegli investimenti necessari per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Antonio Conte. Ecco quindi che, secondo quanto rivela il quotidiano romano, negli ambienti finanziari è ricorrente la voce secondo la quale Steven Zhang avrebbe dato mandato alla banca d'affari Rothschild non solo di cercare nuovi azionisti, ma anche (e questa sarebbe la svolta) di provare a cedere l'intero pacchetto azionario del club.