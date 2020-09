Sembra averla spuntata la SPAL per il prestito "secco" dall'Inter del giovane attaccante classe 2002 Salvatore Esposito. La punta aveva tanti estimatori, tra cui il Crotone in Serie A ma, alla fine, secondo fonti incrociate andrà a farsi le ossa in cadetteria. Coi ferraresi di mister Pasquale Marino - in cui peraltro gioca il fratello maggiore di Sebastiano, il classe 2000 Salvatore Esposito - , la garanzia di un posto da titolare e un compito impegnativo: riportare subito il club estense nel massimo campionato italiano.