E' ormai tutto pronto per il passaggio di Aleksandar Kolarov alla corte di Antonio Conte. Il terzino serbo, 35 anni a novembre, è in uscita dalla Roma con cui aveva un contratto fino al 2021. Ai giallorossi andranno un milione e mezzo di euro, per il giocatore invece un contratto da 1+1 a 3,5 milioni di euro a stagione. Ora il giocatore è in Nazionale, ma al ritorno farà le visite mediche di rito. Poi finalmente sarà un giocatore dell'Inter.