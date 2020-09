A rendere tutto ancor più bollente, poi, è l'indiscrezione che arriva dall'Argentina: secondo 'TyC Sports' gli agenti di Lautaro, gli ex calciatori Beto Yaqué e Rolando Zarate, si sono recati proprio a Barcellona . Un viaggio di lavoro per parlare con la dirigenza catalana dell'attaccante dell'Inter. Un tentativo di far luce su una trattativa impostata da tempo, ma mai arrivata a una svolta davvero concreta.

A far rinascere definitivamente il fortissimo interesse del Barcellona nei confronti del giocatore nerazzurro è stata anche la permanenza di Leo Messi, che non ha mai nascosto di stimarlo. Così come lo stima Ronald Koeman, che lo considera ideale, a differenza di Suarez, per il progetto tattico che ha in mente al Barça. La riunione con gli agenti di Lautaro può insomma sbloccare un'operazione particolarmente complicata. Senza dimenticare che i due club sono legati anche dall'affare Vidal, pronto a lasciare la Spagna per tornare in Italia dopo gli anni alla Juventus.