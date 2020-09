Per il Corriere dello Sport sul fronte Roma ci sono buone notizie: la trattativa col Manchester United sarebbe andata avanti positivamente e la dirigenza attende l’ok definitivo dei Red Devils per la cessione a 12 milioni di euro di Chris Smalling, al centro di un caso di mercato all’inizio dell’estate. L’altro obiettivo è Armando Izzo, in uscita dal Torino: il suo agente Mino Raiola sta lavorando per studiare uno scambio, che potrebbe essere o con Justin Klujvert o con Bryan Cristante.

La Gazzetta dello Sport insiste: ci sono fitti contatti tra il Milan e la Fiorentina. Il primo vorrebbe Nikola Milenkovic, ma la Viola non ci sente e starebbe ancora provando a sondare il terreno per la cessione di Federico Chiesa. Al momento però per il Milan non è un acquisto fattibile, a meno che non si venda Paquetà per fare cassa e poterci ragionare.