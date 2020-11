Per anni è stato il terzino più forte della Serie A e uno dei migliori d'Europa. Maicon Douglas, all'Inter soprattutto ma anche alla Roma, ce lo ricordiamo bene, adesso - a 39 anni - potrebbe clamorosamente tornare in Italia ma...in Serie D. Si tratta del Sona, club della provincia di Verona ora al 15° posto nel Girone B.



Il ds della compagine veronese, Claudio Ferrarese, non ha smentito la notizia: “Non vorrei sbilanciarmi - ha detto a Padovasport.tv - quasi mi viene da sorridere. Però è tutto vero, un’idea nata un mese e mezzo fa ma ancora, appunto, rimane un’idea. Ci sono altri passaggi da completare, quindi parliamone sì, ma senza darlo già per fatto”.