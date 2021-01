" Tra un po' si aprirà il mercato e abbiamo già delineato le linee guida. Non ci saranno investimenti rilevanti in un momento di contrazione, ma tutte le società europee sono in questa condizione ". Con questa dichiarazione, rilasciata ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Crotone , l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta esclude grosse operazioni durante la finestra invernale di mercato che si aprirà ufficialmente lunedì 4 gennaio.

"Questo posso garantirlo. Ieri (sabato, ndr) c'è stato un comunicato stampa del presidente che rappresenta anche la proprietà, un comunicato molto esplicito che ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione. La situazione è molto chiara, ripeto: c'è una contrazione economica mondiale legata alla pandemia ed è normale che tutti i club debbano dare importanza alla stabilità. Evidente come non ci saranno più mercati come quelli di prima. Bisogna calmierare i costi e continuare nella programmazione che è indispensabile per la sussistenza di qualsiasi club".