Il Corriere dello Sport segue da vicino i lavori in corso in casa Roma e rivela che, mentre i Friedkin stanno continuando a essere presenti e che Ryan si è addirittura preso un attico di 700 mq con vista Vittoriano, per il ds la ricerca va avanti e in pole position ora ci sarebbe Michael Emenalo, ex ds del Monaco ed ex dt del Chelsea, mentre Campos potrebbe restare nella cerchia come consulente.