Beppe Marotta, a.d. nerazzurro, parla a Sky Sport in prossimità del calcio d'inizio del match di Reggio Emilia contro il Sassuolo: "Punto di svolta oggi? Ogni partita deve essere giocata per ottenere l'intera posta, è scontato. Normale che il momento sia di grande difficoltà, che si supera con unità di intenti, facendo squadra in campo e fuori. E qui posso dare garanzia. Il risultato positivo aiuta, certamente. Eriksen? Il termine corretto è 'funzionale'. Capita nel calcio che alcuni giocatori risultino non essere funzionali a quella che è una linea di gioco. A gennaio scorso abbiamo colto una grande opportunità di mercato per quello che è, a detta di tutti, un ottimo giocatore. Ma poi l'allenatore ha il diritto di mettere in campo gli undici che gli danno maggiori garanzie. Poi è chiaro che se a gennaio il giocatore non avrà preso parte ad alcune partite, proprio lui sarà il primo a chiedere di essere trasferito. Ma lo dovremo fare senza alcuna polemica, solo considerarla un'operazione di mercato positiva che non è stata funzionale fino in fondo".