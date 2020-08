: Messi è cosciente delle difficoltà che dovrà affrontare in caso decidesse davvero di andar via, viste le sue attuali condizioni contrattuali. Leo ha un altro anno di contratto. Da 110 milioni lordi a stagione. E una clausola di rescissione da 700 milioni. Per andar via e chiudere la sua ventennale epopea catalana dovrà uscire allo scoperto e puntare i piedi. L'Inter osserva mentre Dybala sarebbe un grande "rimpiazzo" per placare la piazza, anche se ora sembra prematuro parlarne. Prima c'è la questione Messi e per spostare un'azienda non bastano due giorni...