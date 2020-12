Radja Nainggolan è ufficialmente di nuovo un giocatore del Cagliari. Il 32enne centrocampista belga, come annuncia ufficialmente il club sardo, lascia l'Inter e si trasferisce in Sardegna in prestito fino a giugno. Per lui, quindi, si prospetta una nuova esperienza con gli isolani dopo la fortunata avventura della passata stagione, chiusa con uno score personale di 6 gol e 7 assist in 29 presenze in gare ufficiali. Nainggolan, tuttavia, non potrà essere a disposizione di Eusebio Di Francesco per la prossima sfida di campionato contro il Napoli alla Sardegna Arena: il mercato, infatti, apre ufficialmente il 4 gennaio (prima data utile per depositare in Lega i nuovi contratti) mentre la gara è in programma domenica 3 alle ore 15.