L’indiscrezione arriva da Sky , con l’espero collega per le tematiche del mercato Gianluca Di Marzio. L’Inter sarebbe molto vicina a Marcos Paulo della Fluminense. Il giovane attaccante brasiliano (con passaporto portoghese, dunque comunitario) è sempre più vicino ai nerazzurri. Già inseguito da tempo nonostante la giovane età, Marcos Paulo potrebbe sbarcare in nerazzurro la prossima estate.

Secondo Sky infatti l’Inter ha contatti in corso ben avviati per anticipare tutti e bloccare Marcos Paulo in vista di giugno, quando si libererà a parametro zero dalla Fluminense. A settembre il classe 2001 era stato sondato come investimento per il futuro sia dal Torino che dal Parma, ma l’Inter ora è avanti a tutte le altre pretendenti.