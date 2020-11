Presente e futuro si intrecciano in casa Inter. Mentre Antonio Conte deve fare i conti con un inizio di stagione tra luci e ombre , la dirigenza nerazzurra ragiona sul rinnovo di contratto dei pezzi pregiati. La trattativa con Lautaro Martinez sembra essersi arenata dopo l'estate bollente e il corteggiamento del Barcellona. Nella pausa Nazionali, allora, i momenti di riflessione della dirigenza nerazzurra sono monopolizzati da un nome: Samir Handanovic , capitano e leader silenzioso dello spogliatoio, ormai da nove stagioni punto di riferimento per staff e compagni ad Appiano Gentile.

La carta d'identità del gigante di Lubiana parla chiaro: lo scorso luglio Samir ha festeggiato il suo 36esimo compleanno e il suo matrimonio con l'Inter, ad oggi, scade nel giugno del 2022, frutto del recente prolungamento. Si sa, per arrivare pronti alla giostra dei portieri bisogna prepararsi molto tempo prima e avere le idee chiare e lo sloveno non è più un elemento intoccabile, anche alla luce delle ultime prestazioni altalenanti. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono ad un bivio: affiancare ad Handanovic, almeno per una stagione (la prossima), un collega giovane e dai grandi margini di miglioramento o puntare forte su un portiere già maturo ed esperto, per evitare un vuoto generazionale in un ruolo delicato?