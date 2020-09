Il ragazzino va in Serie B a farsi le ossa, come si faceva una volta. Le porte dell'Inter si chiudono solo in maniera parziale per Sebastiano Esposito, che, in cerca di un minutaggio più adeguato alle sue indubbie qualità, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della SPAL, retrocessa e desiderosa sotto la guida di Pasquale Marino di tornare immediatamente in A.

"S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito in prestito da Internazionale FC le prestazioni sportive dell’attaccante Sebastiano Esposito", comunica sul proprio sito ufficiale il club ferrarese, impegnato proprio oggi nel debutto in Serie B in casa del Monza. Prestito secco fino al 30 giugno 2021, dunque. Esposito ha accettato la destinazione SPAL nonostante qualche trattativa - si era ad esempio parlato del Crotone - fosse in piedi anche con squadre di Serie A. Con la speranza di farsi davvero le ossa, di mettere minuti nelle gambe e nella testa, di tornare alla casa madre da giocatore pronto per il salto di qualità.

Su Esposito, del resto, l'Inter punta parecchio. Lo ha fatto esordire in prima squadra nello sfortunato ottavo di Europa League del marzo 2019 contro l'Eintracht, in una situazione di emergenza totale, e pure in Champions League contro il Borussia Dortmund. Segnando al Genoa a dicembre è diventato il secondo marcatore più giovane della storia dell'Inter dopo Mario Corso. Ragazzo ancora acerbo, perché i suoi 18 anni appena compiuti non mentono, ma pieno zeppo di talento. Se l'è assicurato la SPAL, e per la B è un colpaccio.

