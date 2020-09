Per la Gazzetta dello Sport l’Inter ha l’attenzione di N’Golo Kanté, che gradirebbe il trasferimento in nerazzurro alla corte di Conte. Si parlerebbe di 50 milioni di euro, ma ci sarebbe nel mirino anche Marcos Alonso: insomma, contatti fitti con il Chelsea, anche se le trattative coi Blues sono sempre difficili. Potrebbe dare una mano il Barcellona, che non molla per Lautaro e sta cercando i soldi per aumentare la precedente offerta di 65 milioni più il cartellino di Junior Firpo, come riporta Tuttosport.