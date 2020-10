La trattativa era organizzata ormai da giorni e, dopo l'ultima mezz'ora disputata nel match della terza giornata contro l'Hellas Verona , l'Inter ha ufficializzato l'arrivo dal Parma di Matteo Darmian. Espressamente richiesto da Antonio Conte, il laterale destro di Legnano arriva a titolo temporaneo e con obbligo di riscatto dalla società ducale in cui ha trascorso, di fatto, un anno abbondante dopo le stagioni in chiaroscuro con la maglia del Manchester United.

" Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo ".

A sinistra, nel frattempo, l'Inter continua a trattare col Chelsea per il ritorno (sempre in prestito) in nerazzurro del mancino Victor Moses. Sul fronte uscite, invece, i nomi caldi sono sempre quelli di João Mario e Kwadwo Asamoah. Il laterale ghanese dovrebbe rescindere e approdare alla Sampdoria, impegnato a sostituire Depaoli - passato all'Atalanta. Il centrocampista portoghese, invece, continua a interessare al Torino, che deve mettere a posto la mediana ma che, al contempo, deve vincere la concorrenza dello Sporting Lisbona.