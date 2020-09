Arturo Vidal è arrivato a Milano alle 20:30 di domenica 20 settembre. Il centrocampista cileno si è imbarcato su un volo privato da Barcellona intorno alle ore 19 e ora è in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. L'indizio era arrivato direttamente dal club nerazzurro, che ha postato su Twitter le emoji di due spade (il "guerriero" Vidal), una clessidra e un aereo in procinto di atterrare.