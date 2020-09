Vidal, che all'Inter guadagnerà 6 milioni netti a stagione, ritrova così Antonio Conte, suo ex allenatore ai tempi della Juventus dal 2011 al 2014: nella loro esperienza in bianconero i due vinsero 3 Scudetti e 2 Supercoppe italiane. Vidal, fortemente voluto dal tecnico salentino per rinforzare il centrocampo, torna in Italia dopo avere indossato anche le maglie del Bayern Monaco (dal 2015 al 2018) e del Barcellona.