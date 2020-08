Questa volta sì, forse ci siamo davvero. Accostato all'Inter ormai da un paio d'anni, finestra di mercato dopo finestra di mercato, Arturo Vidal vede il proprio futuro tinto di nero e azzurro. E dunque sembra ormai contare i giorni che lo separano dal reincontro con Antonio Conte, che già lo ha allenato alla Juventus e che, parole sue, se lo sarebbe portato pure in guerra.

Via alla trattativa tra il Barcellona e Fernando Felicevich, agente di Vidal. Il quale, a differenza di Messi, ieri mattina si è regolarmente presentato per effettuare i test sanitari per il COVID-19. L'obiettivo del centrocampista cileno è uno solo, come conferma 'Sky': arrivare a un accordo per la risoluzione del proprio contratto, con tanto di (corposa) buonuscita. L'ex bianconero, del resto, è uno degli elementi destinati a lasciare il Barça all'interno dell'ampia opera di ricostruzione che presumibilmente riguarderà i catalani da qui a inizio ottobre. E lui stesso lo ha capito. Tanto da strizzare l'occhio all'Inter, che ha deciso di puntare con decisione su di lui.

Il Barcellona vorrebbe in realtà recuperare qualcosa dalla cessione di Vidal, senza lasciarlo partire a costo zero. Ma la sensazione è che, con il passare del tempo, prevarrà la volontà di liberarsi a costo zero del calciatore, fuori dai piani di Koeman alla pari dei vari Rakitic - in procinto di tornare al Siviglia - e Suarez. L'Inter, insomma, attende l'evolversi degli eventi. E aspetta buone notizie dalla Catalogna, in attesa di sferrare l'attacco decisivo.

Da trovare poi un accordo definitivo con lo stesso Vidal, con le parti che stanno lavorando per arrivare a un finale felice. Possibile alla fine che un'intesa si trovi sulla base di un biennale. L'ex bianconero tornerebbe così in Serie A cinque anni dopo l'addio a Torino per sposare il Bayern. Da nemico della Juventus, questa volta, ma sempre dalla stessa parte di Conte. Il quale, dopo aver riposto in un cassetto gli sfoghi successivi alle partite contro Atalanta e Siviglia, non attende che di vedersi recapitato un regalo di lusso.

