La Juventus crede ancora in Mandragora ed ha acquistato l'ex capitano della Nazionale Under 21 per la cifra di 10,7 milioni più 6 di bonus. Il centrocampista resterà comunque in Friuli per tutta la stagione 2020-2021, con la possibilità di estendere il prestito all'Udinese per un'altra annata.