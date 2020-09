Prosegue il rebus dell'attacco della Juventus. I nomi caldi degli ultimi giorni sono i soliti due: Edin Dzeko e Luis Suarez. Due grandissimo attaccanti, due giocatori comunque molto diversi: il bosniaco forse è più adatto al gioco bianconero e preferito di Pirlo, l'uruguagio è un centravanti formidabile, un vero fuoriclasse.

Però, nonostante tante voci, al momento i due rimangono ai loro club. Dzeko fatica a liberarsi dalla Roma, vincolata dall'acquisto di Milik dal Napoli. Invece per il Pistolero la musica è diversa: l'accordo con il club bianconero sembrava fatto, ma il reintegro di Messi al Barcellona sposta gli equilibri, e l'arrvo di Suarez non è più così sicuro.

Si riaccende la pista Cavani-Juve

La Juve quindi prova a tutelarsi e si guarda in giro. Così ri riaccende la pista che porta a Edinson Cavani, svincolato di lusso. Anche lui classe 1987 come Suarez, si è liberato dal PSG ed è senza contratto. Sembrava essere vicino al Benfica, ma le sue esose richieste di stipendio ne hanno escluso l'arrivo in Portogallo.

Forte, potente, veloce, dotato di grande tecnica e grande goleador. Edinson non si discute, sarebbe un grandissimo colpo per la Juventus. Centravanti da 341 gol in Europa, miglior marcatore della storia del PSG e terzo all time per la Ligue 1 con 200 reti.

IL RENDIMENTO DI CAVANI NEGLI ULTIMI 10 ANNI

ANNO SQUADRA PRESENZE GOL 2019-2020 PSG 22 7 2018-2019 PSG 33 23 2017-2018 PSG 48 40 2016-2017 PSG 50 49 2015-2016 PSG 52 25 2014-2015 PSG 53 31 2013-2014 PSG 43 25 2012-2013 Napoli 43 38 2011-2012 Napoli 48 33 2010-2011 Napoli 47 33

L'ultimo anno al PSG non è stato felicissimo per Edinson, sicuramente il peggiore da quando è in Francia. Però ci sono alibi: era già un separato in casa, con le valigie pronte. Inoltre la Ligue 1 si è fermata presto, non c'è stata una degna conclusione.

El Matador chiede almeno 10 milioni l'anno. Troppi per la Juve?

In tanti lo volevano, ma la sua richiesta ha smorzato gli entusiasmi. Cavani prendeva 14 milioni di euro all'anno al PSG, ora da svincolato chiede un triennale da almeno 10 all'anno. E' stata questa la sua richiesta al Benfica, che quindi si è tirato indietro. Cifra elevata.

Non aspettiamo Cavani. Tutti sanno che il Benfica era interessato e gli ha fatto una proposta, ma abbiamo chiuso la nostra parte nella trattativa. Non possiamo fare di più rispetto quello che abbiamo già fatto. Non riapriremo la trattativa (Rui Costa a Goal.com 23/08/2020.

Analizziamo la situazione. Dzeko costa qualcosa meno in termini di ingaggio, ma bisogna pagare il suo cartellino alla Roma, circa 10 milioni di euro. Suarez potrebbe liberarsi gratis dal Barcellona e verrebbe alla Juve accettando, sembra, i 7,5 proposti dalla società bianconera. E' questa la cifra massima al momento che la Juventus vorrebbe spendere per l'ingaggio del suo nuovo attaccante, gli stessi soldi che prende Higuain in uscita. L'ex Napoli vorrà accettare questa nuova sfida? Se vorrà rimettersi in gioco le porte bianconere potrebbero aprirsi. Se invece rimarrà fermo sulle sue posizioni, gli unici mercati al momento che possono permettersi uno stipendio simile forse sono i mercati extra europei, in primis MLS o Qatar. Ma sarebbe un gran peccato.

Può ancora fare la differenza

Può ancora fare la differenza in Italia? Assolutamente si. Era molto più giovane, vero, ma in Serie A ha fatto un gran bene, come testimoniano gli oltre 100 fatti tra Napoli e Palermo. In confronto a Suarez ha il vantaggio di conoscere al meglio il nostro campionato, a differenza del Pistolero che dovrebbe ambientarsi in un mondo diverso da quello di Liga e Premier dove ha giocato. Cosa succederà? Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

