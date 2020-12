I record parlano per lui: il più giovane giocatore della storia del club - appena 14 anni - a firmare un contratto da professionista, MVP, giocatore rivelazione e miglior difensore di Dallas nella scorsa stagione. Tutto questo, e molto altro, è Bryan Reynolds, il terzino texano made in USA capace di stregare l'America e diversi top club del nostro campionato. La prima ad accorgersi di lui era stata la Roma, complice la presenza di una presidenza americana attenta ai talenti d'oltreoceano, adesso a voler sferrare il colpo decisvo sembra essere la Juventus, con la prima offerta ufficiale già presentata al club texano e confermata dalla stessa MLS nelle ultime ore: 9,2 milioni di dollari per il difensore classe 2001, per un operazione che presumibilmente dovrebbe essere portata avanti in sinergia con il Cagliari, non avendo - i bianconeri - spazi liberi in rosa per giocatori extracomunitari.