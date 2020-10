Juventus e Chiesa sempre più vicini: prestito con diritto di riscatto

Il grande colpo è vicino. Federico Chiesa si avvicina a piccoli passi alla maglia bianconera: le società sono costantemente al lavoro per limare gli ultimi dettagli e trovare l'intesa definitiva. Stando a quanto riporta il "Corriere dello Sport", il club di Rocco Commisso si accontenterà di una cifra complessiva intorno ai 60 milioni di euro: la formula potrebbe essere quella del prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto (che potrebbe diventare obbligo a certe condizioni) sui 40 milioni e 10 di bonus. Per sbloccare definitivamente l'affare servono però alcune cessioni in casa bianconera: in uscita De Sciglio, Rugani e Douglas Costa.

La nostra opinione: la volontà di Federico è chiara, probabilmente lo è sempre stata. Commisso è riuscito a ritardare la partenza di Chiesa facendo muro nelle ultime sessioni di mercato, ma con il tempo tutti i nodi vengono al pettine: il giocatore vuole la Juventus. E farebbe al caso della Juventus: Pirlo sta optando per una difesa a 3 e Chiesa sarebbe un'ottima soluzione per coprire la fascia destra, senza dimenticare la possibilità di schierarlo nel tridente davanti. Insomma: tutto sembra portare al matrimonio tra Chiesa e la Signora. Era solo questione di tempo.

Nainggolan-Cagliari, oggi si chiude?

Il ritorno in Sardegna si avvicina. L'operazione per riportare Radja Nainggolan a Cagliari per la terza volta è vicinissima alla conclusione: già oggi il belga potrebbe lasciare Milano. Secondo "La Gazzetta dello Sport" le due società devono ancora trovare l'accordo definitivo ma si stanno venendo incontro dopo aver concluso l'affare Godin: tutti vogliono chiudere l'affare. Ma nessuno vuole perderci: la richiesta dei nerazzurri è scesa da 12 a 10 milioni di euro e il club di Zhang accetterà solamente un giovane come contropartita, il regista Landinetti. Si va verso la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La nostra opinione: buonsenso. Tutti hanno interesse a chiudere la trattativa: Nainggolan vuole tornare a Cagliari e non l'ha mai nascosto, Di Francesco non vede l'ora di riabbracciare il Ninja e l'Inter ne fa volentieri a meno, vista l'abbondanza a centrocampo e il contratto comunque pesante del belga. E vissero tutti felici e contententi.

Milan, caccia al difensore: nella lista c'è anche Nacho

Coperta un po' corta per Pioli in difesa. E così il club rossonero, dopo l'incredibile qualificazione in Europa League, è a lavoro per trovare sul mercato una valida alternativa a Kjaer e Romagnoli (prossimo al rientro). Stando a quanto riporta "Tuttosport", sono diverse le possibile piste: il primo nome è Tomiyasu, ma il Bologna chiede 25 milioni e non sembra disposta a scendere a compromessi. Pezzella piace a Pioli e potrebbe spingere per la cessione, ma occhio anche a Nacho, che potrebbe arrivare in prestito secco dal Real Madrid.

La nostra opinione: un altro difensore farebbe molto comodo a Pioli, considerando anche che la qualificazione in Europa League obbligherà il Milan a giocare diverse partite ravvicinate. Tomiyasu è troppo caro, la soluzione Pezzella è molto interessante: conosce la Serie A e ha l'esperienza giusta per aiutare il Diavolo nel percorso di crescita. Nacho è un profilo intrigante, ma prenderlo in prestito secco vorrebbe dire non avere uno sguardo al futuro.

