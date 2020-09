Conte non molla Kanté, Smalling in prestito

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alle strategie di mercato dell'Inter, con Antonio Conte deciso a non mollare il sogno Kantè per la mediana e a puntellare la difesa con l'arrivo dell'ex Roma Chris Smalling in prestito dallo United. In casa Chelsea, il tecnico Frank Lampard non ha chiuso la porta ad una partenza del centrocampista francese: "Cerchiamo di accontentare tutti", con lo stesso Kanté che avrebbe già ribadito la sua volontà di ritrovare Conte con addosso il nerazzurro dell'Inter.

La nostra opinione: La partita di San Siro contro la Fiorentina ha lasciato una indicazione importante: l'Inter deve migliorare la fase difensiva, tre reti incassate sono troppe per una squadra che lotta per lo scudetto. E allora, oltre ai nuovi tatticismi di Conte, il mercato potrà ancora dare una mano, con l'ingresso in rosa di Kantè che garantirebbe una maggiore fisicità e compattezza in mediana, e con l'innesto di Smalling che permetterebbe di avere maggiore scelta per quanto riguarda la linea difensiva nerazzurra. Prima di investire, però, ci sarà bisogno di vendere, con Eriksen e Brozovic pronti a salutare in caso di offerte importanti, e con Skriniar che è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham. La soluzione del presito per Smalling, poi, garantirebbe all'Inter i soldi necessari per l'all in sul centrocampista del Chelsea.

Commisso aspetta la Juve, Chiesa ai saluti

Sembra che il futuro di Federico Chiesa sia sempre più lontano da Firenze. Il giocatore avrebbe espresso la sua definitiva volontà di andarsene per abbracciare e , come ribadito nelle ultime dichiarazioni dal presidente viola Commisso, le prossime settimane saranno decisive. Niente opzioni dall'estero, l'esterno azzurro vuole rimanere in Italia, con la Juventus che rimane in pole position dopo i lunghi corteggiamenti delle ultime sessioni di mercato.

La nostra opinione: Ci ha provato in tutti i modi Rocco Commisso a convincere il proprio gioiellino a non andarsene, ma evidentemente non è bastato. Chiesa vuole cominicare una nuova avventura lontano dalla Fiorentina, e difficilmente le big del nostro campionato si faranno sfuggire una occasione simile. La Juventus rimane davanti a tutte per la corsa all'oro di Firenze, ma per poter tornare ad investire su di lui sarà prima necessario sfoltire la rosa per quanto riguarda un affollatissimo parco esterni: Douglas Costa potrebbe essere il profilo giusto per fare cassa e raccogliere la cifra necessaria per piombare su Chiesa.

Rivoluzione Lazio, Pereira libera Correa?

Il colpo da 90 in casa Lazio è Andreas Pereira, trequartista 24enne in arrivo dal Manchester United con la formula del prestito con diritto di riscatto poi fissato a 27 milioni. Il brasiliano, di fatto, andrebbe a ricoprire quel ruolo di seconda punta che tanto viene valorizzato da Simone Inzaghi, scalzando, almeno sulla carta, la maglia da titolare a Joaquin Correa e permetttendo alla dirigena biancoceleste di poter valutare le offerte di mercato per il Tucu, con Paratici che insiste per portarlo a vestire il bianconero della Juventus.

La nostra opinione: Il dramma in casa Lazio, negli ultimi anni, è sempre stato quello della rosa troppo corta, il deficit che, a detta di molti, non ha permesso alla squadra di Inzaghi di lottare fino in fondo per lo Scudetto. E allora, un nuovo innesto che possa dimostrarsi duttile tra centrocampo e attacco appare come una manna dal cielo per i biancocelesti, a patto che, però, non si trasformi in un autentico lasciapassare per Correa: lasciarlo partire vorrebbe dire andare ad assottigliare ulteriormente rinforzando, tra l'altro, una delle dirette avversarie per la lotta al vertice.

