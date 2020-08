In casa Juventus proseguono i sondaggi in attacco. Con Higuain in uscita, la Juve si sta muovendo per cercare un sostituto cui affidare la sua maglia numero 9. Nelle ultime ore da Barcellona è rimbalzata una suggestione di mercato che riguarda Luis Suarez.

Ai ferri corti con la società, che lo sta di fatto mettendo da parte in questa estate di rivoluzione in Catalunya, il Barcellona sta cercando un acquirente per Suarez. L’Ajax si è presentato con un’offerta da 15 milioni ritenuta ancora troppo bassa (il giocatore però va in scadenza nel giugno del 2021). Ed ecco perché visti anche i buoni rapporti e la necessità della Juventus di trovare una punta, il Barca ha offerto alla Juventus il suo di 9: Luis Suarez, appunto.

Una proposta che però non pare aver smosso troppo l’ambiente juventino. Il problema infatti non è il valore del giocatore – uno dei migliori se non forse il migliore 9 degli ultimi 10 anni – ma l’età e l’ingaggio: Luis Suarez guadagna circa 13 milioni l’anno a Barcellona e va ormai verso i 34 anni.

Un profilo che pare scontrarsi un po’ con la nuova linea juventina: Kulusevski, Arthur, McKennie. Anche se è vero, però, che nel ruolo di centravanti affidabile e pronto per giocare in coppia con Ronaldo e Dybala di profili giovani non ce ne sono poi molti.

Non a caso i bianconeri avevano valutato altri 3 nomi che non sono certo di primo pelo: Dzeko (34 anni), Cavani (classe 1987, 33 anni come Suarez) e Milik, che con i suoi 26 anni non a caso è stato il profilo più chiacchierato. Sul polacco però incombono le ‘minacce’ di De Laurentiis, che nonostante rischi di perderlo a zero l’anno prossimo – anche lui in scadenza nel giugno 2021 come Suarez – ha chiaramente rivolto una frecciata alla Juventus parlando di “avvoltoi” e del fatto che “non ci saranno svendite”.

Insomma, se i bianconeri dovessero convincersi e ottenere da Suarez magari uno sconto sull’ingaggio – da portare sotto i 10 milioni netti a stagione – la proposta buttata lì dal Barcellona potrebbe farsi interessante. Da vedere cosa succederà nelle prossime ore. Consapevoli che il 19 settembre non è poi così lontano.

