Calciomercato e non solo. Tutte le squadre di Serie A si stanno già mettendo al lavoro per il 4 gennaio, in vista dell'inizio del calciomercato, ma tante società hanno qualche situazione da regolare in termini di rinnovi. La Juventus ha da sbrogliare la questione Dybala, anche se ha un contratto fino al 2022, ma i bianconeri vogliono chiudere il tutto per avere un argentino più libero di testa in vista del ritorno in campo.