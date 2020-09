Il Corriere dello Sport dedica l'apertura al tormentone legato al nuovo centravanti della Juventus e alle sue implicazioni. Non si sono ancora definitivamente sbloccati, infatti, i trasferimenti in bianconero di Edin Dzeko e il contestuale approdo di Arkadiusz Milik alla Roma. Secondo il quotidiano romano i giallorossi non sarebbero del tutto convinti dell'integrità fisica del bomber polacco (tesi comunque smentita dallo stesso club) e vorrebbero uno sconto dal Napoli.

Post partita elettrico per Paulo Fonseca, che con la sua Roma non è andato oltre allo 0-0 contro il Verona al Bentegodi. Il tecnico portoghese, oltre a soffermarsi sul caso Dzeko, ai microfoni di Sky Sport ha ribadito l'urgenza di riportare in giallorosso Chris Smalling: "Se è una necessità? Sì, per me è importante che arrivi".