Juventus e Barcellona si incontreranno mercoledì per il big match di Champions League, ma per Tuttosport la sfida è già partita sul mercato: l’obiettivo condiviso è Ryan Gravenberch dell’Ajax. Il centrocampista ricorda Paul Pogba sia per il modo di giocare, sia per il fatto che è assistito da Mino Raiola, come il Polpo, ma anche come De Ligt.