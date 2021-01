Arkadiusz Milik e Olivier Giroud: questi sono i primi della lista di Andrea Pirlo per la punta da aggiungere alla rosa come vice-Morata nella sessione invernale di calciomercato. La strada è comunque in salita per entrambi: De Laurentis, a Napoli, non vuole svendere il polacco (fuori rosa), mentre Giroud parrebbe intenzionato a restare al Chelsea. Fernando Llorente è una possibilità, monitorati anche Graziano Pellé e Leonardo Pavoletti. Ecco il borsino:

Milik 45%

L'accordo col giocatore è totale per giugno. In questo senso, si proverà a forzare la mano e portarlo in bianconero già a gennaio. Non sarà affatto facile, però: De Laurentiis vuole monetizzare il più possibile dalla cessione del polacco e ha già dimostrato (come accaduto in estate con Roma e la stessa Juventus) di non farsi problemi a tenere un pezzo così pregiato in tribuna piuttosto che lasciarlo andare cifre poco soddisfacenti.

Arkadiusz Milik Credit Foto Getty Images

Llorente 25%

Ipotesi particolarmente gradita al tecnico ed ex compagno di squadra Andrea Pirlo. Situazione contrattuale identica a quella di Milik. E, su di lui, a margine di Juventus-Udinese, ha parlato proprio Paratici: "La Juve è grata e vuole bene a chi è stato qui. Sarebbe bello riabbracciarlo ma, anche qui, c'è di mezzo De Laurentiis, che non intende fare sconti, tanto meno a una rivale diretta".

Napoli-Torino, Serie A 2020-2021: Fernando Llorente (Napoli) Credit Foto Getty Images

Giroud 20%

L'attaccante transalpino torna costantemente d'attualità ad ogni sessione di mercato. E, questa volta, non come panchinaro in cerca di spazio, ma come uomo-cardine dell'attacco del Chelsea, in cui - sotto l'egida di Lampard - ha raggiunto un nuovo e proficuo equilibrio (da segnalare anche un poker in Champions rifilato al Siviglia). Tutti contenti a Stamford Bridge: ma se è la Juventus a bussare alla porta?

Olivier Giroud of Chelsea FC during the UEFA Champions League Group E stage match between Chelsea FC and Stade Rennais Credit Foto Getty Images

Ipotesi low-cost (Pellé e Pavoletti) 10%

Pellé si è appena liberato dal club cinese del Shandong Luneng (che lo ha ricoperto di denaro) con cui ha realizzato 51 reti in 101 apparizioni. Pavoletti è in uscita dal Cagliari. Nomi da Juventus? Non proprio. Ma, in emergenza nel ruolo di "vice-Morata" e in caso di fumata nera delle altre trattative, potrebbero essaere "riciclati" nelle ultime ore di mercato.

Leonardo Pavoletti Credit Foto Getty Images

