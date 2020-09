Un esordio da urlo, indimenticabile con la maglia azzurra a 22 anni nell'ambito della vittoria per 1-0 dell'Italia in casa dell'Olanda in Nations League. Le quotazioni i del centrocampista Manuel Locatelli continuano ad impennarsi, così come l'interesse dei suoi estimatori. Essenzialmente due: Juventus e Inter, che valutano come approcciare il Sassuolo per arrivare al classe 1998 scuola Milan, che certamente starà affrontando qualche rimpianto di troppo per averlo venduto a titolo definitivo al club neroverde.