Il Pipita, a Fox Sports Argentina, lascia intendere che non ha alcuna intenzione di accettare il trasferimento dalla Juventus a qualsiasi altro club.

La permanenza di Gonzalo Higuain alla Juventus è uno dei punti cardine di questo calciomercato. E come già si era intuito, sembra che il problema sia l'ostruzionismo che il Pipita ha messo in atto a proposito del proprio trasferimento. L'attaccante sembra non fare più parte del progetto bianconero, eppure, come si evnice anche dalle sue dichiarazioni rilasciate a Fox Sport Argentina, lui vuole restare fino alla fine del contratto.

Per adesso sto bene, riposo e penso. Il 24 tornerò ad allenarmi e ho ancora un anno di contratto, dovrò presentarmi in Italia. Poi vedremo cosa accadrà con il nuovo allenatore, perché sicuramente la situazione sarà diversa. MLS? Molti giocatori ci vanno e sarebbe bello. Ma ora sono alla Juve, vedremo.

Insomma, dalle parole del Pipita non traspare alcuna intenzione di mettere in discussione la propria permanenza a Torino, nonostante avesse anche pensato di smettere a causa del lockdown:

A fine campionato eravamo stanchi. Il lockdown per me è stato terribile, a casa avevo anche una situazione difficile con mia madre. Tornare quello di prima non era facile. Dopo aver vinto il campionato mi sono sentito meglio, poi c'è stato il tonfo in Champions League. All'inizio è stato difficile, pensavo fosse una follia tornare a giocare. Ero sicuro che la vita fosse più importante dei soldi, ma hanno finito per vincere i milioni e il potere che ha il calcio

Arriva poi un commento sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Il più grande club d'Italia non può essere eliminato dal Lione. I club francesi hanno avuto tanto tempo per preparare una sola partita, noi invece abbiamo giocato 12 gare in un mese e mezzo".

Infine, un pensiero sul Napoli, che ancora lo considera un traditore:

Non mi sento un traditore e non mi sono mai pentito di essere andato via da lì. Sono scelte che si fanno in carriera, per migliorare ed essere felici. Quanti giocatori sono passati dal Boca al River? O dal Barcellona al Real Madrid? O dall'Inter al Milan? Tipo Ronaldo o Pirlo. Lo ha fatto anche mio padre. A Napoli stavo bene, ho fatto il record di gol e cantavo e saltavo con loro. Ma quando ti chiama la Juve che fai, dici no? Andai lì per vincere la Champions League e per poco non ci siamo riusciti. Ritorno a Napoli? Ora con il Coronavirus posso tornarci, comprendo la faccia con la mascherina così nessuno mi riconosce.

