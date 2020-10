Emerson chiama il mercato: "Al Chelsea non va come vorrei"

Tuttosport riporta le parole rilasciate da Emerson Palmieri al termine della partita giocata con la Nazionale e le interpreta come un richiamo di mercato. Il terzino ha infatti detto:

Al Chelsea non sta andando come vorrei, però devo solo pensare a lavorare e fare del mio meglio quando sono in campo.

E per il quotidiano torinese questo sarebbe l’aggancio perfetto per la Juventus, che ha dimostrato interesse per il giocatore ma che al momento avrebbe tanta concorrenza da offrirgli in squadra, ma con l’ombra del duello con l’Inter a gennaio, visto che anche i nerazzurri si sono più volte trovati nominati tra i pretendenti per l’italo-brasiliano.

La nostra opinione: al momento l’aspetto più ovvio è il fatto che Emerson al Chelsea ha poco futuro. Mister Lampard, infatti, non lo “vede” e quindi non lo convoca, perciò tutto lascia presagire la possibilità che a gennaio il giocatore venga ceduto, almeno in prestito. Resta da vedere, però, come si sistemeranno le rose di Juventus e Inter, perché è chiaro che per acquisire qualcuno bisogna prima fare spazio.

La Gazzetta dello Sport racconta quanto detto da Rocco Commisso a RTV38, in cui spiega meglio i retroscena della trattativa con la Juventus per Federico Chiesa e di come si è comportato il giocatore con lui, poi aggiunge una battuta:

Un povero immigrato dall’America ha dovuto finanziare gli Agnelli, visto che i soldi arriveranno in cinque anni.

La nostra opinione: Chiaramente quella del patron viola è una battuta, ma di sicuro i soldi che riceverà dalla cessione del figlio d’arte saranno molti, seppur in cinque anni, e gli permetteranno di realizzare il progetto che ha in mente, ossia di incrementare il monte ingaggi e di provare a far crescere il club com’è nelle sue intenzioni. Del resto è comprensibile il suo discorso sulla vendita di Chiesa: spiega che nel 2019 non c’era una proposta ben strutturata per l’acquisto da parte di nessun club e soprattutto che voleva guadagnarsi la fiducia della piazza, e cedere l’attaccante non sarebbe stata una buona mossa, appena arrivato. Ha sicuramente ragione.

Genoa, sfuma la vendita della quota

Come scrive Il Corriere dello Sport, il Genoa resta in mano a Enrico Preziosi: il fondo che aveva intenzione di acquistarlo, infatti, ha diffuso una nota in cui annuncia l’interruzione della trattativa. Per Gestio Capital, infatti, sono “venute a mancare le condizioni per una proficua negoziazione”.

La nostra opinione: da Londra sembravano davvero ben intenzionati a tentare il passaggio di proprietà del club rossoblù, ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Il fondo offriva, come si legge nella nota, 105 milioni di euro per l’acquisizione della quota del club, ma dopo mesi di dialoghi non si è trovata una conciliazione sulla parte economica. Tutto da rifare e in un momento in cui, causa Covid, il club versa in grandi difficoltà.

