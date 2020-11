Quella che sta vivendo Sami Khedira è una stagione diversa da tutte le altre. Il centrocampista tedesco, infatti, non rientra nei piani della Juventus e di Andrea Pirlo e per questo motivo non ha sin qui trovato spazio. Fermo ormai da mesi, già a gennaio potrebbe ripartire da una squadra pronta a scommettere su di lui e non è un mistero che il suo nome negli ultimi tempi sia stato accostato soprattutto a quelli di Everton e Tottenham , due compagini guidate da allenatori con i quali ha lavorato ai tempi del Real Madrid: Ancelotti e Mourinho. Khedira, parlando ai microfoni della ZDF, ha ammesso che gli piacerebbe poter ripartire dall’Inghilterra: "Ci sono sempre dei colloqui, che poi non è detto che si trasformino in trasferimenti. Certo sarei molto contento di andare in Premier League, sono un grande tifoso del campionato inglese e mi stimolerebbe molto giocarci. Se ci sarà un’opportunità di trasferirmi in Inghilterra allora la valuterò come opzione, vedremo cosa accadrà".

Nei mesi scorsi si è anche parlato di una proposta della Juventus per rescindere in anticipo il contratto: "Non c’è stata una proposta in tal senso, non abbiamo mai parlato di questioni finanziarie". Restare ai margini non è ovviamente semplice: "Non è frustrante, ma ovviamente non si può essere soddisfatti. Io voglio certamente giocare, ma la colpa non è di Andrea Pirlo. Lui vuole giocare il suo calcio e io devo accettarlo. Quando me ne andrò mi piacerebbe essere ricordato dalla Juventus come un grande calciatore. Magari in questa fase come la miglior riserva o il miglior giocatore non considerato che abbiano mai avuto".