L'agente dell'attaccante bosniaco ha confermato l'interesse di Juventus e Inter per il suo assistito e nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Fienga e Dzeko per capire il futuro, considerando che lo stesso Dzeko aveva da poco rinnovato con la Roma. La Juve, intanto, cerca di liberargli il posto, puntando alla risoluzione contrattuale con Higuain.

Pirlo è arrivato e studia le “grandi manovre” per cambiare il volto della sua Juventus. L'obiettivo numero uno per l'attacco è quello di strappare alla Roma il bosniaco Edin Dzeko, anche se non sarà facile riuscire a mettersi d'accordo con i giallorossi. Con il nuovo rinnovo, l'ex Manchester City ha un ingaggio da 7,5 milioni (in linea con il monte stipendi della Juventus), ma la Roma non vuole scendere sotto i 10 milioni per il cartellino.

Resta da convincere lo stesso Dzeko che in questa stagione è diventato capitano della Roma, ma il bosniaco non è parso contentissimo della gestione Fonseca e potrebbe anche decidere di cambiare aria per un progetto più ambizioso.

Intanto, il suo agente non smentisce degli interessi concreti sia di Juventus che di Inter...

Per ora continuerà a vestire la maglia della Roma, poi si vedrà. Che piaccia alla Juve e all'Inter non è un mistero. [Silvano Martina, agente di Dzeko al Corriere dello Sport]

L'arrivo di Dzeko metterebbe alla porta Higuain che ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Il club bianconero, comunque, sta già lavorando con l'attaccante argentino per la risoluzione del contratto, proprio per liberare il posto all'eventuale arrivo di Dzeko.

