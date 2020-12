Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Llorente torna alla Juventus?

Secondo Tuttosport, dopo Alvaro Morata potrebbe esserci un altro clamoroso ritorno alla Juventus nel mercato di gennaio. Fernando Llorente, infatti, sarebbe finito nel mirino di Paratici che lo vorrebbe portare alla corte di Andrea Pirlo per ritagliargli un ruolo da quarta punta: il 35enne attaccante spagnolo è ormai in uscita dal Napoli, al pari di Milik. Per il quotidiano torinese l'operazione potrebbe andare in porto per due motivi principali: Llorente conosce l'ambiente Juve e ha un buon feeling con Morata.

La nostra opinione. La Juventus non ha in rosa un attaccante con le caratteristiche di Llorente e questo aspetto potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso il sì all'affare. Rimangono tuttavia forti dubbi sulle condizioni del giocatore, fermo da mesi: insomma, la sua utilità, non si discute, la sua forma fisica sì.

Inter: nel mirino ci sono Paredes e Renato Sanches

Secondo la Gazzetta dello Sport l'Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Nel mirino di Antonio Conte ci sono Leandro Paredes e Renato Sanches. L'argentino del PSG ultimamente sta giocando con una certa continuità, ma il canale con i nerazzurri è sempre aperto e la chiave potrebbe essere la cessione di Eriksen. Per quanto riguarda invece il portoghese del Lille, si sono mossi anche Liverpool e Manchester United: la sua valutazione è di 25 milioni di euro.

La nostra opinione. Non è un segreto che Conte voglia un rinforzo in mezzo al campo e lo ha fatto capire in modo piuttosto chiaro nel post partita di Inter-Spezia. La pista più percorribile tra le due sembra quella che conduce a Paredes, per il quale l'Inter potrebbe giocare la carta Eriksen. Su Renato Sanches pesano interrogativi legati alla continuità di rendimento.

Milan: accelerata per Scamacca e idea Antiste

Milan alla caccia del vice Ibahimovic. Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero accelerato per Gianluca Scamacca: il Sassuolo chiede 25 milioni di euro. Nell'operazione con il Genoa (club nel quale l'attaccante sta giocando in prestito) potrebbe rientrare anche Musacchio ormai pronto a fare le valigie e a lasciare Milanello. Secondo Tuttosport, invece, l'idea del Milan per l'attacco si chiama Janis Antiste, 18enne del Tolosa: in Ligue 2 in questa stagione il giovane prospetto ha già messo a segno 6 gol in 14 partite.

La nostra opinione. Il prototipo di punta inseguito dal Milan è delineato: Maldini, Massara e Gazidis vogliono un giocatore giovane e di prospettiva, e che soprattutto sappia rimanere all'ombra di Ibrahimovic senza malumori e mal di pancia. Sia Scamacca che il giovanissimo Antiste rispondono (soprattutto il secondo) a questi requisiti.

