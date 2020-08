Raul Jimenez of Wolverhampton Wanderers celebrates after scoring his team's first goal during the Premier League match between West Ham United and Wolverhampton Wanderers at London Stadium on June 20, 2020

Il quartier generale del mercato juventino si è ufficialmente trasferito, almeno in queste ore, a Londra, dove il direttore dell'area tecnica Paratici sta trattando sia in entrata che in uscita. Si tratta per il centravanti dei Wolves Raul Jiménez, nella cui operazione dovrebbe essere inserito Alex Sandro. Fronte cessioni: via Bernardeschi, Duglas Costa, Higuain, Khedira, Rugani e De Sciglio.

Il quartier generale del mercato juventino si è ufficialmente trasferito, almeno in queste ore, a Londra, dove il direttore dell'area tecnica Fabio Paratici sta trattando operazioni sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Edicola: Fiorentina, che colpo! C'è l'accordo con Thiago Silva DA 8 ORE

Alex Sandro per arrivare a Raul Jiménez

Nel primo caso, le attenzioni sono poste sul "numero 9 da affiancare a Cristiano Ronaldo", ovvero Raul Jiménez, centravanti messicano del Wolverhampton, capace - nell'annata appena trascorsa - di 17 reti nell'ultima Premier disputata e altri 10 in Europa League. Oltre alla parte economica, nella trattativa dovrebbe essere inserito anche il laterale brasiliano Alex Sandro, valutato 40 milioni. Una contropartita indispensabile visto che i Wolves son o partiti da una richiesta, per il bomber classe '91 (autore anche di 10 assist vincenti nel corso dell'ultima), pari a 80 milioni di euro.

Raul Jimenez Credit Foto Getty Images

Fronte cessioni apertissimo: si comincia da Bernardeschi e Douglas Costa

Ma, si diceva, Paratici resterà a Londra per qualche giorno anche per alleggerire la rosa della Juventus. In Inghilterra hanno mercato Federico Bernardeschi e Douglas Costa, che - secondo Sportmediaset - piacciono a Tottenham e Manchester United. I Red Devils, in particolare, lo scorso gennaio avavnao avanzato una proposta di circa 60 milioni per il brasiliano, all'epoca rispedita al mittente. Contatti, in questo senso, anche con West Ham e Aston Villa. Non finisce qui: si cerca una collocazione anche per Daniele Rugani, Mattia De Sciglio e Sami Khedira, non presenti nel progetto tecnico di Andrea Pirlo.

Douglas Costa - Napoli-Juventus - finale Coppa Italia 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Higuain: situazione complicata

Con ogni probabilità, non lo sarà nemmeno Gonzalo Higuain, per il quale le proposte stanno latitando. A proposito di ciò, Paratici sta aspettando offerte per il Pipita da MLS o dai paesi arabi, in grado di soddisfare economicamente tutte le parti in gioco. Non prima, però, del dialogo chiarificatore tra l'attaccante e il nuovo mister in pectore.

Conclusione in gol di Higuain, Sassuolo-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Play Icon WATCH Juventus, quando Agnelli e Paratici avevano già le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo 00:00:50

Calciomercato Milan, il rinnovo di Ibrahimovic è sempre più vicino: "Si farà entro lunedì" DA 18 ORE