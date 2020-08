Juventus, Pirlo ha scelto Dzeko

Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport dedicano ampio spazio alle manovre di mercato della Juventus e alla scelta di Andrea Pirlo che, per il ruolo di punta centrale, ha deciso di puntare su Edin Dzeko. Secondo il quotidiano romano, in particolare, l'ex centrocampista bresciano ha in mente una rivoluzione a livello tattico con il bosniaco che agirebbe da suggeritore di Cristiano Ronaldo e Dybala in una sorta di 3-4-1-2.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic è tornato: "Qui sono a casa, ora i risultati" DA 2 ORE

La nostra opinione. Fin dalle sue primissime dichiarazioni, Pirlo ha mostrato di avere le idee molto chiare. Ora vedremo se queste idee troveranno applicazione e concretezza in campo. L'idea di affidare a Dzeko il vertice basso del tridente d'attacco è suggestiva e non così inedita: anche nella stagione appena conclusa alla Roma, il bosniaco ha spesso agito da vero e proprio regista offensivo (oltre che da terminale) nello scacchiere di Fonseca.

Ma intanto Luis Suarez...

Secondo Tuttosport, nonostante la trattativa per Dzeko sia in fase avanzata, la Juventus non smette di seguire la pista che conduce a Luis Suarez. O meglio, è il Pistolero che si propone con una certa insistenza e che, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, sta facendo di tutto per accelerare la rescissione del proprio contratto con il Barcellona, in scadenza il 30 giugno 2021.

La nostra opinione. Dubbi su Suarez non ce ne sono e, anche se probabilmente a 33 anni non è al top della carriera, l'uruguaiano è in grado di garantire gol a grappoli ovunque andrà, ne siamo certi. Il suo ingaggio, tuttavia, è molto pesante e va pesato sulla bilancia dell'operazione. Dal punto di vista tattico, infine, Suarez non è Dzeko: se il bosniaco è infatti in grado di arretrare il proprio baricentro, l'ormai ex Barcellona è l'attaccante centrale di riferimento. Forse anche per questo Pirlo ha deciso di puntare su Dzeko.

Milan-Tonali, si può chiudere a 38 milioni

Prosegue il pressing del Milan con il Brescia per Sandro Tonali. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe alzato l'offerta mettendo sul tavolo 10 milioni per il prestito oneroso e altri 28 per il riscatto. Si va verso l'accordo totale, forse già a metà della prossima settimana. Intanto Tonali avrebbe parlato con Paolo Maldini confermandogli il suo sì al trasferimento.

La nostra opinione. Ribadiamo quanto detto nelle precedenti occasioni: in un Milan costruito attorno alla classe, all'esperienza e alle spalle larghe di Ibrahimovic, anche un classe 2000 come Tonali sentirà meno il peso di indossare la maglia del Milan. E dal punto di vista tecnico questa operazione potrebbe rivelarsi lungimirante: che i rossoneri tornino a investire in maniera importante su un talento italiano è certamente degno di nota.

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Dzeko

Calciomercato Weston McKennie è ufficialmente un giocatore della Juventus DA 11 ORE