Con una nota sul proprio sito internet, il Barcellona ha comunicato la positività al Covid di Miralem Pjanic, neo acquisto dei blaugrana, entrato nell'ambito dell'operazione che ha portato Arthur alla Juventus. Il bosniaco sarebbe dovuto arrivare il 24 agosto in Catalunya per i primi allenamenti con Koeman, ma dovrà rinviare il viaggio di 15 giorni.

Anche Miralem Pjanic figura nella lista di positivi al Covid, come tantissime altre persone rientrate in questi giorni dalle vacanze all'estero. Il bosniaco era rientrato a Torino, pronto per il suo viaggio per Barcellona dove avrebbe dovuto sostenere i primi allenamenti con i nuovi compagni (quelli andati a Lisbona sono ancora in vacanza) e con Ronaldo Koeman.

Serie A Pjanic: "Sarà davvero dura lasciare questa squadra. La Juventus sempre nel mio cuore" 26/07/2020 A 23:17

Viaggio quindi rimandato per l'ex giocatore della Juventus che, come da protocollo, resterà in autoisolamento per 15 giorni prima di sostenere una nuova partenza. Pjanic come risulta asintomatico e sta bene.

Play Icon WATCH Calciomercato Advisor: come cambia la Juventus con l'acquisto di Arthur 00:01:27

Serie A Pjanic: "Ho realizzato il mio sogno di giocare per il Barcellona. Un onore per me e per la Bosnia" 30/06/2020 A 17:10