Uno degli agenti più importanti ammette che sarà difficile fare mercato in questa estate considerando il poco budget a disposizione. Balotelli però ha diverse alternative, mentre Pogba non lascerà Manchester. Bernardeschi? Bisognerà vedere cosa dice Pirlo.

Non solo Ibrahimovic e Donnarumma. Da Lisbona, Mino Raiola ha parlato di diversi suoi assistiti che scateneranno il mercato già dalla prossima settimana. Anche se, è lo stesso Raiola, questo sarà un mercato molto diverso rispetto alle ultime stagioni.

Sarà un mercato condizionato da quello che sta succedendo. Per le società è difficile programmare il futuro dal punto di vista finanziario. Non sarà una sessione di compravendite, ma di vendite. Difficilmente ci saranno investimenti importanti da parte dei top club

Pirlo nuovo allenatore della Juventus?

Una bella sorpresa, credo che Agnelli abbia pensato di fare qualcosa di spettacolare, di rivoluzionario. Questo non vuol dire che non sia l'allenatore giusto per questa squadra. Nel calcio bisogna saper prendere le opportunità al volo, auguro a Pirlo che questo sia il treno giusto per lui. Se la Juve di Pirlo giocherà con il talento che mostrava lui, allora amen. Rischierebbe di doversi nascondere anche Guardiola...

Pirlo punterà su Bernardeschi?

È consapevole di quello che vuole fare, mi piace perché ci siamo confrontati a lungo e ho visto un ragazzo che non si è seduto. La sua carriera non è a un punto di fine ,ma di inizio. Io credo sia un giocatore da Juventus, ma se ci saranno condizioni migliori, per lui o per la Juventus, valuteremo. Credo però il club punti ancora su di lui, a prescindere da un contesto nuovo come quello di Pirlo

Dove finirà Balotelli?

Era iniziato tutto bene, poi ci sono state queste incomprensioni con Cellino. Mi metto in mezzo anch'io, non mi tiro indietro. Abbiamo scelto la strada del silenzio, il mondo intero ha già una sua opinione su Mario. Va cambiata coi fatti. Il covid certo non ci ha aiutato. Però adesso stiamo parlando con varie squadre per ripartire. Di certo lui non è finito, e di attaccanti come lui il calcio ne ha bisogno 'come l'acqua'. Anche in Italia può avere mercato, stiamo parlando con una-due squadre

E Pogba?

Pogba è al 100% coinvolto nel Manchester United e fa parte del progetto dello United. Lui resterà sicuramente quest'estate e tra poco parleremo di rinnovo. Senza fretta e senza stress

