Meno uno. Daniele Rugani è il primo esubero a lasciare la Juventus . L'addio alla Signora, che più che un addio è in realtà un arrivederci, è realtà: come rivela Goal, nella giornata di domani l'ex centrale dell'Empoli si sottoporrà alle visite mediche con il Rennes , che nelle scorse ore ha raggiunto un accordo con i bianconeri. Prestito secco per una stagione: questi sono i termini dell'intesa con i francesi. La Juve incasserà un milione e mezzo , risparmiando interamente sull'ingaggio del giocatore.

Il Rennes è primo in Ligue 1 dopo 5 giornate e per la prima volta giocherà la fase a gironi di Champions League. Argomenti che hanno convinto Rugani, sondato nelle ultime settimane anche dal Valencia , a lasciare la Juventus. Avrebbe dovuto farlo già 12 mesi fa, salvo rimanere a Torino per provare a giocarsi le proprie carte con il mentore Maurizio Sarri. Senza esito, però.

La missione della Juventus non si conclude con la partenza di Rugani: l'obiettivo è quello di sfrondare ulteriormente la rosa prima di lunedì, prima del gong che segnerà ufficialmente la conclusione della finestra di mercato, per provare a mettere a segno in extremis il colpo Federico Chiesa. La dirigenza bianconera confida di trovare un acquirente per Mattia De Sciglio, che intanto avrebbe rifiutato il Celtic. Mentre è diverso il discorso relativo a Douglas Costa, campione di cristallo, intenzionato a giocarsi le proprie carte nella rosa di Andrea Pirlo nonostante la Juve lo abbia più volte proposto in Premier League. Infine, proseguono le trattative per la risoluzione del contratto di Sami Khedira. Ma ancora non si vede la luce.