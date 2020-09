Sull'asse Roma-Torino non si lavora soltanto all'affare Dzeko. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport i giallorossi avrebbero puntato Mattia De Sciglio: il terzino ex Milan, per ora, sembra fuori dalle rotazioni di Andrea Pirlo per questioni meramente tattiche e potrebbe trovare nuova linfa nella Capitale.

Lato Juve, il difensore, pagato 12 milioni nel 2017, può far segnare una discreta plusvalenza a bilancio: almeno 5-6 milioni a fronte di una valutazione di una decina di milioni di euro. Inoltre c'è il risparmio di stipendio: oltre 5 milioni di euro lordi all’anno, ben più di quanto guadagni il potenziale sostituto già pronto in casa Luca Pellegrini. I capitolini hanno salutato Kolarov e stanno per salutare Karsdorp direzione Genoa, dunque devono cautelarsi, ma spingono per dilazionare e spalmare tempistiche e pagamenti. L'ideale sarebbe la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di un numero prestabilito di partite. Saranno fondamentali i prossimi giorni.

Nel futuro della Juve potrebbe esserci un altro ex giallorosso. Chiuso l'affare centravanti, tanto caro a Pirlo, Paratici penserà ad un rinforzo sugli esterni. Nell’eventualità di una partenza di uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi, dai salotti del mercato italiano spunta la candidatura di Stephan El Shaarawy, da un anno protagonista con i cinesi dello Shanghai Shenhua. L'azzurro vuole tornare in Europa, anche in ottica Nazionale, e ha ottenuto il via libera dal proprio club per un prestito di sei mesi/un anno. Ovviamente l’esterno azzurro ha messo in conto di doversi “tagliare” notevolmente l’attuale ingaggio cinese da 16 milioni.

