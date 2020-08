Per l'assalto a Messi si muove in pompa magna anche il PSG. Secondo L'Equipe, infatti, Leonardo avrebbe contattato direttamente il papà dell'argentino che nei giorni scorsi ha comunicato al Barcellona la sua volontà di trasferirsi altrove già in questa sessione di mercato. Il direttore sportivo del club parigino, vicecampione d'Europa, avrebbe manifestato a Jorge Messi l'interessamento nei confronti del figlio.

Messi ha già detto sì al City?

Sempre secondo L'Equipe, il padre di Messi avrebbe ascoltato con attenzione Leonardo, ma gli avrebbe risposto che l'idea di Messi sarebbe quella di accasarsi al Manchester City di Pep Guardiola. Oltre a Leonardo si sarebbe mosso in prima persona anche Neymar. Il brasiliano avrebbe telefonato direttamente a Messi, probabilmente per capire le sue intenzioni e - perché no - provare a convinverlo a trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel.

Messi ha voglia di parlare

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nel frattempo, Messi avrebbe deciso di rompere il silenzio e di dire la sua sul proprio futuro. Ancora non è stato fissata la data per una comunicazione ufficiale della Pulce, ma di sicuro nei prossimi giorni sarà inevitabile sentire dalla viva voce di Messi una presa di posizione sul rapporto con il Barcellona (e con Bartomeu), sui motivi che stanno alla base della sua clamorosa decisione e - soprattutto - sul suo futuro. Intanto lunedì 31 il Barça tornerà a lavorare in vista della prossima stagione, anche con i giocatori che hanno fatto parte della spedizione "poco fortunata" alle Finals di Lisbona. Ci sarà anche Messi?

Anche la Juventus ci ha provato

Sempre secondo L'Equipe, anche la Juventus si è mossa per capire i margini per strappare Messi al Barcellona (e alle concorrenti), sognando una coppia da urlo: quella Ronaldo-Messi.

I Campioni d'Italia sognerebbero di formare il duo Cristiano Ronaldo-Messi. I due si rispettano e si apprezzano, al di là della loro rivalità sportiva e insieme avrebbero le armi per riconquistare la Champions League

Così aveva detto il quotidiano francese, anche se sembra impossibile che i bianconeri possano mettere le mani anche sull'argentino, soprattutto per una questione economica. La Juventus, proprio col Barcellona, studia invece la possibilità di arrivare a Luis Suarez.

