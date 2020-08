Tuttosport dedica l'apertura al mercato della Juventus e, in particolare, al ritorno di fiamma dei bianconeri per Federico Chiesa. Pirlo è infatti alla ricerca di un esterno d'attacco e il talento della Fiorentina sembrerebbe il nome in cima alla lista delle preferenze. Prima però, secondo il quotidiano torinese, occorre far quadrare il bilancio sul fronte uscite: Douglas Costa il principale indiziato a fare le valigie, su di lui c'è il Manchester United.