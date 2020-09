Edin Dzeko è il pallino di Andrea Pirlo. Ma nelle ultime ore si è fatta sempre più pesante la candidatura di Luis Suarez. Con Arek Milik, un altro col destino incerto, più defilato. La Juventus sfoglia la margherita, tra valutazioni tecniche ed economiche, discussioni e trattative vere e proprie, in attesa di capire a chi spetterà la maglia numero 9 bianconera e, in generale, l'eredità di Gonzalo Higuain. In pole, come detto, Suarez e Dzeko. Un duello tra giganti. Ma chi sarebbe il nome ideale per Pirlo?

CHI COMPRERÀ LA JUVENTUS? Dzeko Suarez

Calciomercato Juventus-Suarez, principio di accordo! Il Pistolero sfida Dzeko DA 21 ORE

Il Pistolero del Barcellona e il bosniaco della Roma sono praticamente coetanei: uno ha 33 anni, l'altro 34. La scelta, dunque, non potrà basarsi sul dato anagrafico. E neppure sul rendimento dell'ultima stagione, anche in questo caso molto simile: sia Suarez che Dzeko hanno messo a segno 16 reti in campionato, anche se l'uruguaiano può vantare una media migliore rispetto al suo concorrente, avendo collezionato 28 presenze contro 35. Dzeko si è contraddistinto nella stagione complessivamente mediocre della Roma; Suarez non ha scollinato quota 20 gol per la prima volta dal 2015. Rendendosi comunque protagonista anche in Europa, con la strepitosa doppietta all'Inter nei gironi di Champions League o col pregevole - e inutile - punto della bandiera contro il Bayern.

SUAREZ DZEKO Età 33 anni 34 anni Presenze in campionato (2019/20) 28 35 Gol in campionato (2019/20) 16 16 Presenze in Europa (2019/20) 7 8 Gol in Europa (2019/20) 5 3

Dal punto di vista tattico, Suarez e Dzeko sono due punte diverse tra loro. Rapido e mobile l'uruguaiano, più statico per caratteristiche il gigante belga. E se la questione riguarda la non semplice convivenza con un accentratore come Cristiano Ronaldo, meglio non porsela nemmeno: entrambi hanno nelle proprie corde la propensione a giocare di concerto con i colleghi d'attacco e, in generale, con la squadra. Dzeko con la sua nota capacità di proteggere il pallone col corpo e smistarlo per i compagni, Suarez mediante il decentramento della propria posizione. Quello che, in pratica, nel corso degli anni ha favorito la trasformazione di Messi in un tremendo "falso nove".

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Suarez

Capitolo economico. Nel caso in cui puntasse concretamente su Dzeko, la Juventus dovrebbe pagare alla Roma un prezzo di cartellino, cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, oltre al corposo stipendio del centravanti (7 milioni netti all'anno). Diversa la situazione di Suarez, che sta cercando di risolvere il proprio contratto con il Barcellona per scegliere in maniera autonoma il proprio destino. Senza dimenticare che l'ex Liverpool guadagna 15 milioni netti a stagione, cifra enorme per chiunque. Anche in questo caso, valutazioni in corso.

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Dzeko

La nostra opinione

Meglio Suarez o meglio Dzeko, dunque? La discriminante è piuttosto semplice, magari riduttiva ma pienamente esplicativa nella propria sintesi: Dzeko è un campione, Suarez un fuoriclasse. Anche a 33 anni. Anche con un fisico che non è più quello di una volta. E, al netto di ogni dettaglio tecnico ed economico, è il primo elemento da tenere in considerazione per chi, per l'ennesimo anno, si prefigge l'obiettivo di interrompere la maledizione europea. Il Pistolero ha la mentalità vincente di chi ha continuamente fame di successi e sa parlare la stessa lungua degli alieni, avendo condiviso per anni la medesima fetta di campo di Leo Messi. Il che, considerando che alla Juventus troverebbe Cristiano Ronaldo, è di per sé già un bel vantaggio.

Juventus, visite mediche per Weston McKennie: selfie e autografi con i tifosi

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (01/09) DA UN GIORNO