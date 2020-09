Luis Suarez si allontana dalla Juve. Nelle ultime ore sta diventando sempre più forte la sensazione che l'uruguayano non sarà il nuovo attaccante a disposizione di Andrea Pirlo. Le tempistiche per il completamento dell'iter per il passaporto italiano sono infatti estremamente lunghe. Troppo lunghe: i segnali sono negativi, si parla addirittura di fumata nera.