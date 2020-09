" Mentre escono fake news io (mi alleno col Barcellona e sorrido)". Questo il messaggio lanciato da Luis Suarez in una Instagam story sul suo profilo personale. Una sortita che ha gelato i tifosi della Juventus, in attesa da giorni di poterlo accogliere in maglia bianconero. Ma il messaggio è criptico a 360 gradi: potrebbe infatti riferirsi alle notizie sulla presunta buonuscita al club blaugrana o, perché no, a un possibile interessamento dell'Atletico Madrid.

Il Pistolero, lo ricordiamo, per approdare nel calcio italiano, ha bisogno di un esame in lingua per ottenere il passaporto del nostro paese di cui è già in possesso la moglie per le origini friulane del padre. Tra bianconeri e l'attaccante uruguaiano, intanto, gli ultimi aggiornamenti parlavano di un contratto biennale (con opzione per il terzo) a 6,5 milioni a stagione più bonus, in grado di arrivare a quota 10.