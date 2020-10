La nuova Roma è ancora in fase di allestimento, eppure la società sta lavorando su più fronti per darle un assetto definitivo. Nonostante ciò, in un’intervista uscita in Portogallo mister Fonseca ha lamentato una campagna acquisti un po’ povera a quanto pare, per il Corriere dello Sport, l’uscita non è piaciuta, tanto che ora per il tecnico sarebbero necessarie assolutamente delle vittorie per riconquistarsi la fiducia del club.