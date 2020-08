Lo staff tecnico bianconero accoglie il croato, già a Torino da giocatore dal 1998 al 2007 e in Serie A, da allenatore, sulla panchina dell'Udinese. Il suo ex club lo libera e conferma: "Ha accettato l'offerta di Pirlo".

La restaurazione in salsa sabauda prosegue. Dopo Andrea Pirlo, torna alla Juventus anche Igor Tudor. Il quarantaduenne allenatore croato, che a Torino ha trascorso una parte indimenticabile della propria carriera, è stato ufficialmente liberato dall'Hajduk. Che, al contempo, ha confermato la sua decisione di tornare in Italia per entrare a far parte del nuovo staff tecnico del campioni d'Italia.

Da oggi Igor Tudor non è più l'allenatore dell'Hajduk dopo aver deciso di accettare l'offerta del nuovo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, di raggiungerlo in Italia come assistente nel proprio staff tecnico.

Serie A Juventus, sacrificare Dybala per 100 milioni: ecco su chi potrebbe puntare Pirlo 12/08/2020 A 09:37

L'ex allenatore dei Bianchi ha trascorso otto mesi nella sua seconda esperienza sulla panchina dell'Hajduk, che ha allenato in 18 partite ufficiali.

Auguriamo a Tudor molta fortuna e successo nella sua futura carriera".

Il legame fortissimo con l'Italia

Centrale alto e forte nel gioco aereo, che per un certo periodo Marcello Lippi utilizzò anche davanti alla difesa, Tudor arrivò ventenne a Torino nel 1998. E vi rimase fino al 2007, pur senza mai giocare nella stagione in Serie B, con una parentesi al Siena nel 2005/06. Poi l'addio per tornare all'Hajduk, dove aveva iniziato la carriera. Due Scudetti vinti e altri due cancellati dopo lo scandalo Calciopoli, più la finale di Champions League persa nel 2003 a Manchester contro il Milan, sono i punti più alti della sua carriera.

Almeno fino a questo momento, Tudor non ha avuto la medesima fortuna in panchina: ha allenato in Croazia, in Grecia, in Turchia (anche il Galatasaray), poi ha fatto nuovamente capolino in Serie A per salvare l'Udinese, prima di essere esonerato nel novembre del 2019. Quindi nei mesi scorsi è tornato al primo amore, l'Hajduk. Ma quando la Juve ha chiamato, non ha saputo resisterle.

Play Icon WATCH Juventus, quando Agnelli e Paratici avevano già le idee chiare sul futuro di Andrea Pirlo 00:00:50